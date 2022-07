Se reveló el resultado de la tercera autopsia al cuerpo de Debanhi Escobar, la joven del 18 años que fue encontrada muerta en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, y cuyo caso conmociona a México.

Debanhi Escobar desapareció el 9 de abril del 2022 cuando salió con sus amigas a una fiesta. Su cadáver fue hallado el 21 de abril. Tres meses después, la tercera autopsia a la que ha sido sometida contradice a las dos anteriores.

Los nuevos hallazgos dan cuenta de que la joven fue asesinada pero no sufrió violencia sexual.

Debanhi Escobar.

En conferencia de prensa realizada el lunes, el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Felipe Edmundo Takahashi, dijo que “se tienen los elementos necesarios, suficientes para establecer que la causa de muerte de Debanhi Escobar se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.

También habló de otras dos conclusiones relevantes para el caso:

La primera es que Debanhi Escobar murió entre tres y cinco días antes del hallazgo de su cadáver el 21 de abril. Es decir, entre el 9 y el 16 de abril la joven pudeo ser encontrada con vida.

La otra es que no se encontraron evidencias, lesiones o cualquier otro hallazgo que indicara una agresión sexual.

El motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de Debanhi Escobar. (REUTERS/Daniel Becerril).

El área del motel Nueva Castilla donde fue hallado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar. (Valente Rosas / El Universal).

El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero indicó que aún faltan realizar más estudios: “Debemos considerar que hay dictámenes médicos aún en proceso, están pendientes por entregar los resultados químicos que elaboró la Universidad de Londres”.

“Es importante destacar que el informe de necropsia que ahora se presenta se suma al esfuerzo de la Fiscalía de Nuevo León la cual en 89 días de investigación con perspectiva de género y teniendo como línea principal el feminicidio se han realizado: 311 entrevistas, 120 intervenciones de campo, se han recolectado 621 indicios de los cuales 355 han sido analizados, 55 informes, se han elaborado 74 dictámenes, 308 estudios periciales y se han revisado más de 3 mil horas de videograbación”, agregó.

El padre de Debanhi, Mario Escobar agradeció a las autoridades: “Queremos decirles mi esposa y yo que seguimos buscando la verdad como comentaba el fiscal, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Debanhi. Agradecerles a los peritos que ya dieron sus conclusiones”.

“Mi hija no murió accidentalmente, esa es mi hipótesis”, declaró a la prensa. “Todo proceso de feminicidio, porque es un feminicidio, es largo, pero tengo la tranquilidad de que hemos ido avanzando”, agregó.

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, de 18 años, quien fue encontrada muerta en una cisterna de 4 metros de profundidad en un motel de Nuevo León, México. (Foto: REUTERS/Daniel Becerril).

Las contradicciones

La noche del 21 de abril, cuando se encontró el cuerpo de la joven, las autoridades de Nuevo León difundieron las primeras versiones sobre un accidente como la causa de muerte.

La primera necropsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León determinó como conclusión que la joven había muerto por una “contusión profunda de cráneo”.

El 27 de abril, el médico forense Eduardo Villagómez Jasso aseguró que Debanhi Escobar cayó con vida a la cisterna de motel. Pero en la misma conferencia de prensa dijo que no tenía agua en los pulmones.

“La muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva, y había oportunidad de reaccionar. No tenía agua en los pulmones. ¿Por qué no se ahogó?, porque se paró, no sé si usted sepa la altura de la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros”.

Luego se realizó una autopsia independiente que fue encargada por la familia de Debanhi Escobar.

En esta foto de archivo tomada el 22 de abril de 2022, mujeres sostienen carteles mientras participan en una marcha para exigir justicia para Debanhi Escobar. (JULIO CESAR AGUILAR / AFP).

El 12 de mayo se filtró el resultado, donde una de sus conslusiones era que la joven presentaba señales de abuso sexual, golpes con objeto contundente en la cabeza, y que murió antes de ser sumergida en la cisterna del Motel Nueva Castilla. Cabe recordar que la primera autopsia de la fiscalía solo señalaba un golpe en la cabeza.

La tercera autopsia presentada el lunes establece que la joven murió por sofocación mecánica, es decir, le obstruyeron las fosas nasales; no murió por ahogamiento. Se descarta por completo la asfixia por sumersión.

Cabe precisar que las autoridades aseguraron haber hecho al menos cuatro cateos en el Motel Nueva Castilla antes del hallazgo del cuerpo sin ningún resultado. El cadáver se encontró dentro de una cisterna en desuso luego de que los trabajadores del lugar denunciaron que había mal olor.

Además, otro elemento que le agrega misterio al caso ocurrió el 5 de mayo, cuando la Policía de Monterrey informó de la localización de una credencial a nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en un jardín cercano a la Unidad Habitacional Condominios Constitución, que fue cateado el 19 de abril sin resultados.

La última foto que se tiene de Debanhi Escobar y que presuntamente tomó el chofer que la buscó en la fiesta para llevarla a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar).

La desaparición de Debanhi

El caso de Debanhi Escobar despertó conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en la carretera el 9 de abril en el norteño municipio de Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi, del que se bajó en una carretera desolada sin que hasta ahora haya una explicación convincente sobre el motivo de esa decisión. Incluso en un momento el padre de la joven dijo que ella había sido víctima de acoso por parte del taxista.

El lugar donde se bajó del taxi la joven está cerca del Motel Nueva Castilla y de una empresa de transportes.

En un principio, la Fiscalía de Nuevo León informó que el Motel Nueva Castilla tenía cámaras de vigilancia, las cuales no tenían capacidad de grabación. Posteriormente se informó que había algunas cámaras que sí grabaron.

A finales de abril, la Fiscalía mostró algunos videos a los medios que comenzaban después de la última fotografía que tomó el taxista que trasladaba a Debanhi, a las 4:26 de la madrugada, y la dejó sobre la carretera.

En los videos se observa a la joven dirigiéndose a una empresa de transportes pero no se aprecia que ingrese al local. Minutos después va hacia el motel Nueva Castilla, donde la joven camina por el patio del lugar, y según los fiscales se dirige “hacia la zona de la cisterna”, donde fue localizado su cuerpo.