Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, localizada sin vida hace una semana en el estado de Nuevo León, en México, denunció este jueves que ha recibido numerosas llamadas para amenazarlo de muerte.

Aunque dijo desconocer quién lo amenaza, afirmó que no tiene miedo.

Expresó que si es necesario irá a la Laguna de Labradores, donde sepultó a su hija, ya que la bóveda tiene lugar para tres personas.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo, gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares, y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los tres lugares para ir a la laguna en dado caso de que así sea. No tengo miedo”, sostuvo.

Estas declaraciones las hizo al acudir a la Fiscalía con su esposa, Dolores Bazaldúa, para recoger documentos sobre el caso de su hija y prometió hablar más al salir, también con relación a la necropsia que mandó hacer con un perito externo.

De desaparición a feminicidio

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que para el caso de Debanhi Escobar se formó un grupo interinstitucional entre el gobierno de Nuevo León y el gobernar federal, además de que se reclasificó el delito de desaparición por el de feminicidio.

Al presentar la sección “Cero Impunidad” en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario indicó que se dará continuidad al proceso de investigación de este caso conjuntamente con el gobierno de Nuevo León y la Fiscalía General de ese estado.

Indicó que el gobierno federal mantiene la comunicación tanto con el mandatario local, Samuel García (MC), como con el fiscal general de esa entidad, Gustavo Guerrero.

“Damos cuenta del caso de Debanhi Escobar Bazaldua, informar que desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y de la secretaria Rosa Icela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García, como con el fiscal general Gustavo Guerrero.

“Este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente es una responsabilidad del ministerio publico de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad”.

Mantiene comunicación con padres de Debhani

En Palacio Nacional, Mejía Berdeja indicó que el gobierno federal también mantiene comunicación permanente con los padres de la joven.

“Tenemos comunicación perennemente con la familia, con los padres de Debanhi, con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores, y se va a dar continuidad al proceses de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la Fiscalía y el delito se reclasificación de desaparición a feminicidio”, indicó.

Debanhi Escobar fue vista por última vez con vida en la madrugada del 9 de abril en una carretera del estado de Nuevo León, tras bajarse de un taxi de aplicación por una presunta inconformidad con el conductor. Según el padre de la menor, este la había acosado sexualmente.

Su cuerpo fue encontrado la noche del jueves dentro de la cisterna del Motel Nueva Castilla en la misma carretera de los suburbios de Monterrey donde se le vio.