La desaparición y muerte de Debanhi Escobar sigue sin resolverse. Son muchas las incógnitas, las contraicciones y los vacíos que rodean el caso, principalmnte, porque la jusicia del esado de Nuevo León, México, presume que la joven cayó accidentalmente a la cisterna del motel Nueva Castilla, donde fue encontrada.

Ante la hipótesis, la familia de la víctima ha pedido que se haga justicia, pues están seguros de que la muerte de Debanhi no fue accidental. De hecho, Mario Escobar, padre de la estudiante de criminología, mandó a realizar una necropsia independiente al cuerpo de su hija.

En una rueda de prensa, Escobar aseguró que el peritaje arrojó que su hija tenía más golpes, además de la contunción en la cabeza que, al parecer, habría sido la que le produjo su muerte.

Los resultados, de acuerdo con el padre de la joven, tienen notables diferencias con los entregados por la Fiscalía de Nuevo León, por lo que esperan que con los hallazgos del dictamen independiente se aclare qué sucedió con Debanhi.

Debanhi Escobar es una de los cientos de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en Nuevo León, México este año.

“Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija y bueno sí digo pues ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos”, explicó el hombre.

Otra de las inconsistencias, según Escobar, es que el bolso de su hija no estaba junto a ella cuando encontraron su cuerpo sin vida. Sin embargo, no dio más detalles para no afectar la investigación, pero aseguró que tan pronto se haga la comparación entre las autopsias revelará lo que sus investigadores encontraron.

Por otro lado, envió un mensaje a las amigas que estaba con Debanhi la noche de su desaparición. Les pidió que digan la verdad y deseo que tengan una larga vida.

“Que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que Dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”, reflexionó el padre de Debanhi.

Además, descartó que su hija consmiera drogas y afirmó que, aunque la prueba toxicológica saliera positiva, no es un factor relevante dentro de la investigación, pues descarta que se trate de accidente y asegura que fue un feminicidio.