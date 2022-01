El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aconsejó este miércoles a los Reyes Magos no regalar este 6 de enero videojuegos con contenido violento a los menores de edad y, en cambio, exhortó a regalar más ropa y zapatos.

“En la lista para Reyes Magos, es más para las cartitas (regalar) ropa, zapatos, más ropa y zapatos, porque ya los Reyes: Melchor, Gaspar y Baltazar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren los mismos Reyes, y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con los videojuegos, nada de eso”, dijo.

“No les gusta ya. El caballo relincha, se echa el elefante, si el camello repara, bueno, al revés, el caballo es el que repara, pero ya no quieren eso”.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a dar mucho amor a los niños y a seguir creyendo pues “no se puede vivir sin una creencia”.

“¿Ustedes creen que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal? No. Siempre tiene que haber algo por delante, que es o que nos hace caminar aunque resulte una utopia, pero es lo más importante”, manifestó.

_________________________________

