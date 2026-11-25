Las mexicanas volvieron este miércoles a las calles de Ciudad de México para alzar la voz contra las violencias machistas en un país donde siete de cada diez mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

“¡No llegamos todas mientras una mujer siga viviendo en violencia!” es la consigna de la marcha convocada por la Coordinación 8M en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo, a poco más de dos años de la llegada de Claudia Sheinbaum, la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

En 2025, el primer año completo de Sheinbaum como presidenta, México registró 3.338 asesinatos de mujeres, un promedio de nueve al día, frente a los 3.739 de 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La convocatoria situó al frente de la marcha a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como a sobrevivientes de violencia machista, seguidas de colectivas feministas, mujeres indígenas, colectivos de la diversidad sexogenérica, estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Una mujer rememora a una víctima de feminicidio durante una manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2026. (Franyeli Garcia / AFP) / FRANYELI GARCIA

Entre las principales demandas se encuentran el fin de los feminicidios, la presentación con vida de las personas desaparecidas, la tipificación del feminicidio en grado de tentativa y el cese de la criminalización de la protesta feminista.

“Este 25N: no queremos más moños naranjas. Queremos decisiones claras y contundentes para combatir la violencia”, señaló en un comunicado Lizeth Mejorada, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, organización que exige eliminar el aborto de los códigos penales federal y capitalino.

Horas antes de la movilización, las autoridades colocaron vallas para resguardar el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.

La protesta coincide con la presentación este miércoles de la campaña Hombres por la Transformación, en la que el Gobierno federal plantea doce compromisos para involucrar a los hombres en la prevención de las violencias machistas y combatir los estereotipos de género.

Mujeres participan en una manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 2026. (Franyeli Garcia / AFP) / FRANYELI GARCIA

Las movilizaciones por el 25N, convocadas también en estados como Nuevo León, Jalisco, Durango y Estado de México, marcan el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminarán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

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En dos décadas, los feminicidios en México aumentaron un 44,3 % y el uso de armas de fuego en los homicidios de mujeres casi se duplicó, al pasar del 31,6 % en 2006 al 62,1 %, según un informe publicado este miércoles por la organización Data Cívica.

La ONG también documentó un aumento en las desapariciones de mujeres y niñas, de 12.496 en 2023 a 13.610 en 2025. Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se registraron otras 7.216.

Además, el 70,1 % de las mexicanas de 15 años o más en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida: el 51,6 % violencia psicológica y el 49,7 %, sexual, según una encuesta del Inegi de 2021.

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