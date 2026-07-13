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Resumen

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Agentes de policía hacen guardia en un área del sureste de la Ciudad de México, el 1 de mayo de 2024. (Foto de Haaron ALVAREZ / AFP)
Agentes de policía hacen guardia en un área del sureste de la Ciudad de México, el 1 de mayo de 2024. (Foto de Haaron ALVAREZ / AFP)
/ HAARON ALVAREZ
Por Agencia EFE

El alcalde de la localidad de San Miguel Yogovana, en el estado mexicano de Oaxaca (sur), fue asesinado a balazos en la madrugada del domingo mientras realizaba labores de vigilancia a las afueras de un domicilio, según informó este lunes el Ministerio Público estatal en un comunicado.

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