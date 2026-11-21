Fuerzas especiales del Ejército mexicano capturaron al capo Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, en un operativo que desató balaceras y bloqueos carreteros en la ciudad de Guasave, Sinaloa, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El presunto delincuente será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.

Mexican forces used Black Hawk helicopters firing miniguns yesterday during the operation to arrest the high-level cartel leader Fausto Isidro Meza Flores (“El Chapo Isidro”) The cartel leader was an FBI Ten Most Wanted fugitive and was arrested Guasave, Sinaloa. Mexican special forces secured him along with his second-in-command Serafín and his financial operator José N. The operation triggered cartel counter-actions including roadblocks, vehicle burnings and clashes across parts of Sinaloa. The three were quickly extracted by air to Mexico City for judicial processing. Fausto Isidro Meza Flores was born in 1982 and rose through the ranks of the Beltrán Leyva cartel as a young man later led the independent Cartel de Guasave / Los Mazatlecos. That group focused on drug trafficking (including fentanyl and meth) from northern Sinaloa into the U.S., with presence in Sonora, Durango, and Nayarit, and was aligned at times with Sinaloa Cartel factions such as “Los Mayos.” The FBI added him to its Ten Most Wanted list in February 2025 with a $5 million reward. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026

Durante la operación, también fueron detenidos integrantes del círculo cercano de “El Chapo Isidro”, precisaron las fuentes consultadas sin dar más detalles de la operación que desató una relación violenta de los integrantes del Cártel de Guasave, similar al llamado culiacanazo en 2019.

Balaceras, bloqueos con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire fue parte de la jornada de violencia que se registró la noche del viernes en distintos puntos del municipio de Guasave, ubicado al norte de Sinaloa.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Defensa confirma la captura

A través de la red social X, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los detalles de la captura del capo, además de confirmar la cooperación bilateral con organismos de inteligencia de Estados Unidos.

El organismo también remarcó la participación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Quién es El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave

Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, nació en Guasave, Sinaloa, en 1982 y fue un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva antes de formar su propia organización: el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

Difunde momento exacto en que caen las balas disparadas desde helicópteros en Sinaloa 💥🚁. Los autos blindados disparan al cielo de la misma manera. Trasciende la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro". Información en proceso. 📹: Redes sociales. https://t.co/gAOyhOJ0jX — Máximo Allende (@maximoam_) November 21, 2026

Se le vincula con tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit.

El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), lo incluyó el año pasado en su lista de los diez fugitivos más buscados, con recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Según reportes federales, “El Chapo Isidro” se alió con la facción de La Mayiza encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para combatir directamente a “Los Chapitos”, que desde el inicio de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa se encuentran debilitados al perder zonas de operación.

#Narcoterrorismo 🚨 ¡Sinaloa vivió momentos de terror por la detención de “El Chapo Isidro”! En Guasave se reportaron enfrentamientos armados, tráileres y vehículos incendiados, bloqueos y despojos de unidades https://t.co/f7QJSL5Lux — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 21, 2026

La alianza Mayito Flaco–Chapo Isidro fue difundida por redes sociales y chats en mayo de 2025 como una “coalición estratégica contra Los Chapitos”.

Meza Flores mantiene el control de la zona norte de Sinaloa, con diversas rutas para el tráfico de drogas a los Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades de dicho país, “Chapo Isidro” importa grandes cantidades de cocaína por la vía Colombia-Guatemala-México-Estados Unidos, siendo su principal operador Salome Flores Apodaca, alias “Pelón” o “Fino”.

Diversas investigaciones militares indican que comenzó a traficar grandes cantidades de droga desde Guasave, Sinaloa, a partir del año 2000, bajo el liderazgo y cuidado de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez y sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, quien a su vez fue cofundador del extinto Cártel de Guadalajara.

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