“El Chapo Isidro”, un narcotraficante mexicano que figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI fue arrestado tras un tiroteo con las autoridades mexicanas.

Fue detenido junto con su lugarteniente por fuerzas especiales mexicanas en Guasave, Sinaloa, este viernes, según informó la Secretaría de la Defensa de México.

Fausto Isidro “El Chapo Isidro” Meza Flores era buscado en México por cargos de crimen organizado, mientras que el FBI lo acusaba de “inundar Estados Unidos con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas letales”.

Estados Unidos solicita su extradición.

México ha intensificado sus esfuerzos para combatir la delincuencia relacionada con el narcotráfico tras la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Se cree que Meza Flores, líder de la Organización Meza Flores, también conocida como el Cártel Guasave, está dentro del tráfico de drogas desde la década de 1990, pero logró eludir a las autoridades hasta ahora manteniendo un perfil relativamente bajo.

Según relata el diario The New York Times, la operación comenzó alrededor de las 4 de la tarde del viernes. Y se hizo tras semanas de colaboración entre el ejército mexicano y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos. El diario cuenta que obtuvo estos detalles de personas que estaban al tanto de la incursión y que hablaron bajo condición de anonimato “para poder expresarse con franqueza”.

En esas semanas previas, y según relata The New York Times, las autoridades mexicanas facilitaron a sus contrapartes estadounidenses información de inteligencia que ayudó a localizar a Meza Flores y a sus familiares. Además, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitían, Estados Unidos llevó a cabo misiones de reconocimiento con drones —a petición y con la autorización del gobierno mexicano— sobre la zona donde se creía que se encontraba Meza Flores.

Utilizando esa información de inteligencia sobre su paradero, las fuerzas especiales mexicanas se desplegaron en su ubicación.

Después, analistas militares mexicanos reconstruyeron sus rutinas diarias, según relató uno de los funcionarios al diario estadounidense.

También interceptaron los mensajes que enviaba a su madre, su esposa y su hermana.

Así, lo fueron cercando.

Según explicaron, lo hicieron con “sigilo y sorpresa” y establecieron un perímetro para impedir su escape y que no pudiera contar con la llegada de refuerzos, informó la Secretaría de la Defensa de México. El objetivo no era solo el “Chapo Isidro”. También Germán N, alias “Serafín”, y José “N”, dos de su principales apoyos, según relata el diario mexicano Milenio.

Sin embargo, las autoridades “fueron atacadas con disparos y explosivos” antes de entrar en la propiedad y arrestar a Meza Flores y a su segundo al mando, explicaron desde la Secretaría de Defensa.

En videos que circulan por internet se observan helicópteros disparando ráfagas de balas hacia el suelo. Otros videos muestran a personas huyendo de un estadio de béisbol al oír disparos.

La captura fue resultado de una operación coordinada entre los Murciélagos y los Lobos, Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional, repectivamente, según detalla el diario El Universal de México.

Según el mismo diario, el operativo dejó 11 muertos, siete de ellos presuntos integrantes de su organización criminal y cuatro militares, sin que hasta ahora se hayan confirmado civiles muertos.

Se vieron varios vehículos incendiándose en una carretera cerca de Los Mochis, Sinaloa, luego de que Fausto Isidro "Chapo Isidro" Meza Flores fuera arrestado.

Los dos detenidos fueron posteriormente trasladados en avión a Ciudad de México para ser procesados, según informó la Secretaría de la Defensa.

Cuando fue incluido en la lista de los más buscados del FBI en 2025, fue acusado de “crímenes atroces”, entre ellos secuestro, extorsión y tortura.

El entonces director interino del FBI, Brian Driscoll, afirmó que Meza Flores y su organización también habían desatado una “plaga de drogas ilícitas” en Estados Unidos a través de la frontera sur con México.

Inicialmente fue acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos en 2012, antes de ser acusado nuevamente en 2019.

Se alega que el hombre de 44 años conspiró para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana entre 2005 y 2019.

De “pistolero” a jefe del narco

Según relata el diario Milenio de México, el alias de Meza Flores proviene de “su habilidad para ‘chapear’ (podar o eliminar) rivales con precisión quirúrgica”.

En sus inicios, fue “pistolero” o “halcón” del Cártel de Juárez, operado entonces bajo el mando del notorio Amado Carrillo Fuentes, conocido como El Señor de los Cielos. Tras la muerte de este, en 1997, Meza Flores se unión a la organización de los Beltrán Leyva. Ascendió y se convirtió en miembro de alto rango, llegando a ser la mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva.

Luego hubo una escisión entre facciones rivales provocó un aumento de la violencia y lo impulsó a establecer su propio cártel en 2013.

Los informes indican que ha sido detenido y posteriormente liberado en al menos cuatro ocasiones.

El Chapo Isidro consolidó su brazo armado, Los Mazatlecos, y estableció un bastión en Guasave, Los Mochis y Mazatlán; desde ahí logró expandirse hacia Nayarit y hasta Sonora.

Su organización también se ha visto envuelta en lo que funcionarios estadounidenses describieron como una “guerra territorial extremadamente violenta” con el Cártel de Sinaloa, una de las bandas de narcotraficantes más poderosas, que opera en la misma región.

Desde 2016 expandió sus operaciones a 13 municipios clave de Sinaloa, incluyendo plazas estratégicas como Mazatlán y Topolobampo. Su influencia también se extiende a Sonora, Baja California Sur y Nayarit.

Su control, relatan en Milenio, abarca rutas cruciales de tráfico de drogas, incluyendo rutas marítimas: desde Topolobampo a Puerto Peñasco, lo que proporciona acceso directo a la frontera con Arizona.

Meza Flores fue incluido en la lista de los más buscados del FBI después de que, según informes, las autoridades mexicanas vincularan a su cártel con 20 millones de pastillas de fentanilo incautadas en 2024.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura más firme contra los cárteles del país en un intento por resistir la intervención estadounidense en territorio mexicano. México ha acogido con beneplácito una mayor colaboración, pero se ha resistido a la presencia militar estadounidense en el país.

Una de las principales promesas electorales de Trump fue frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos a través de su frontera sur.

* Con información de Tara Mewawalla.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.