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Resumen

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Fotografía que muestra lluvias por el paso del huracán Trudy este viernes, en Puerto Vallarta (México). EFE/Artuto Montero
Fotografía que muestra lluvias por el paso del huracán Trudy este viernes, en Puerto Vallarta (México). EFE/Artuto Montero
Por Agencia EFE

El huracán Trudy bajó este viernes a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, tras los datos recabados por un avión cazahuracanes, aunque mantiene la alerta por lluvias intensas en el sur y occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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