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El cartel de recompensa de Nayarit Audias Flores Silva, alias El Jardinero. (@OHarfuch / EFE)
El cartel de recompensa de Nayarit Audias Flores Silva, alias El Jardinero. (@OHarfuch / EFE)
/ @OHarfuch
Por Agencia EFE

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

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