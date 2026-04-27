Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Negocios prendidos en fuego en Nayarit, tras la detención de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', el 27 de abril de 2026. (Capturas de video)
Negocios prendidos en fuego en Nayarit, tras la detención de Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', el 27 de abril de 2026. (Capturas de video)
Por Agencia EFE

El Gobierno del estado mexicano de Nayarit (oeste del país) llamó este lunes a la ciudadanía a no salir de casa debido a una serie de violentos bloqueos que se han desatado tras la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.