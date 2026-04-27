El Gobierno del estado mexicano de Nayarit (oeste del país) llamó este lunes a la ciudadanía a no salir de casa debido a una serie de violentos bloqueos que se han desatado tras la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, exhortó a través de un comunicado “a los ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y, de manera preventiva, permanecer en sus casas y limitar traslados mientras siguen las acciones de seguridad en la región”.

🇲🇽 | La captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, desató una reacción inmediata: incendios provocados y bloqueos carreteros en Tecuala y Acaponeta.



al llegar al lugar, el olor a humo ya cubría las calles… pic.twitter.com/X6qQO4tR2B — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 27, 2026

El arresto de Flores Silva ocurrió en el estado de Nayarit, en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba uno de sus posibles sucesores.

Tras la detención del capo, medios locales reportaron ataques a tiendas, quema de negocios, y bloqueos con vehículos incendiados en distintas zonas de Nayarit, en específico en el municipio de Tecuala, en los límites con el estado de Sinaloa.

🚨🇲🇽 BREAKING: The Mexican state of Nayarit has issued an official statement urging citizens to shelter in place after federal force operations triggered widespread cartel violence.



-Footage shows businesses and vehicles set ablaze across the state



-Vehicle blockades reported… pic.twitter.com/o08m0KqL4P — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 28, 2026

Horas después del arresto de Flores Silva, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron este lunes a César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, señalado como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

‼️👇🏼 Reportes preliminares alertan sobre la presunta quema de vehículos y establecimientos en distintos puntos de Nayarit, tras la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”. El operativo fue confirmado este día por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.… pic.twitter.com/KfnCVA1wKg — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) April 27, 2026

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, apuntó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes “para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

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