El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le pidió este viernes a EE.UU. un “informe completo” sobre el operativo en el que detuvieron el jueves en Texas a Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

“El Gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo, no es nada más así de declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

En la rueda de prensa, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, reveló que el Gobierno mexicano “no participó” en el operativo y que la Embajada de Estados Unidos se comunicó el jueves cuando ya había ocurrido el arresto de ambos líderes narcotraficantes en aeródromo cercano a El Paso, en Texas.

El arresto causó polémica en México porque López Obrador ha criticado la injerencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) e, incluso, reformó la Ley de Seguridad Nacional a finales de 2020 para restringir la participación de los agentes extranjeros.

Por ello, pidió ahora a EE.UU. aclarar si la captura del Mayo y de Guzmán López ocurrió cuando salieron en una avioneta desde el noroeste de México, y solicitó a la prensa “no especular” y esperar la información oficial de la Casa Blanca.

“Es que ni siquiera se sabe si fue la DEA u otra agencia. Hay que esperarnos. Estoy seguro de que van a informarnos completo y ya vamos a poder saber bien las cosas. Las especulaciones, esas no las vamos a poder detener”, manifestó.

En el Palacio Nacional, Rodríguez también desmintió que Estados Unidos haya liberado a otro de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán, al señalar que solo “hay un cambio de medida cautelar”, aunque EE.UU. aún debe aclarar si hubo una negociación con los Guzmán para entregar a Zambada.

“Avance” contra el narcotráfico y “trabajo conjunto” con EE.UU.

Pese a sus reclamos, el gobernante mexicano defendió que “no hay desconfianza” de Estados Unidos a su Gobierno, que “siempre ha pedido que haya respeto”.

Asimismo, calificó el operativo como “un avance importante en el combate al narcotráfico” y “una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa, ni la Secretaría de Marina”.

“Nosotros no mentimos y no ocultamos información porque nosotros solamente tenemos como amo al pueblo de México. No somos títeres de ningún grupo económico o político ni de México ni del extranjero, entonces la verdad, siempre”, sostuvo.

Mientras transcurría la conferencia en México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el arresto por significar un golpe a la cúpula del Cártel de Sinaloa, que describió como “una de las empresas más mortales del mundo”.

Zambada, quien también tiene cuatro órdenes de arresto en México, afrontará en Estados Unidos cargos por tráficos de diversas drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, asesinato y secuestro, mientras que Guzmán López está acusado de tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetaminas.

La captura de Zambada, por quien el Departamento de Justicia ofrecía 15 millones de dólares, ocurre a tres meses de que ocurran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde el tráfico de fentanilo desde México y el poder de los cárteles mexicanos ha sido un tema clave.

“Sí está bien detener a los jefes, capos, de las bandas del narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas”, comentó López Obrador.