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Resumen

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Fotografía del avión en el que Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López fueron arrestados por las autoridades estadounidenses y puestos bajo custodia federal, en Texas (Estados Unidos). Foto: EFE/ Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Fotografía del avión en el que Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López fueron arrestados por las autoridades estadounidenses y puestos bajo custodia federal, en Texas (Estados Unidos). Foto: EFE/ Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
/ Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Por Agencia AFP

México informó el martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía para capturar al capo Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

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