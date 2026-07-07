México informó el martes que investiga si Estados Unidos violó su soberanía para capturar al capo Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

La consulta viene después de un reportaje que mostró el avión en el que viajaba el capo cuando fue detenido, exhibido como parte de una operación del FBI.

“De participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución” mexicana, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa.

Zambada fue arrestado en Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio Joaquín “El Chapo” Guzmán, también preso.

Ambos llegaron en avión luego de que Guzmán secuestrara a Zambada, según denunció “El Mayo” luego de su captura.

En diciembre pasado, al declararse culpable de narcotráfico, Guzmán López reconoció haber engañado a Zambada para secuestrarlo y trasladarlo a Estados Unidos. El hijo de “El Chapo” reconoció que buscaba cierta indulgencia de Washington con esta acción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Foto: EFE/José Méndez

La embajada de Estados Unidos en México informó en 2024 que ninguna agencia de ese país participó en el despliegue, resaltó la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia del martes.

“Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”, añadió la funcionaria.

La guerra intestina entre facciones del Cártel de Sinaloa desatada tras la traición de los hijos de “Chapo” contra Zambada acumula más de 1.200 muertos en México.