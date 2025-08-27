El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. (Dibujo de Jane Rosenberg / EFE)
El narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal, en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025. (Dibujo de Jane Rosenberg / EFE)
/ Jane Rosenberg
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
México pedirá a Estados Unidos parte de los recursos que recupere de “El Mayo” Zambada
Resumen de la noticia por IA
México pedirá a Estados Unidos parte de los recursos que recupere de “El Mayo” Zambada

México pedirá a Estados Unidos parte de los recursos que recupere de “El Mayo” Zambada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta de , , dijo este miércoles que su gobierno solicitará al de parte de los 15.000 millones de dólares que impuso de multa al narcotraficante , para distribuirlo entre personas pobres.

El cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa, detenido por autoridades estadounidenses en julio de 2024, se declaró culpable el lunes ante una corte de Nueva York por diversos cargos de delincuencia organizada, narcotráfico, asesinatos y lavado de activos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos

Al asumir su culpabilidad, Zambada evitó ir a juicio, pero permanecerá encarcelado de por vida y deberá pagar la multimillonaria sanción.

Si hubiera una recuperación de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos, pues sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde”, afirmó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

La mandataria aclaró, no obstante, que el monto de la multa es un cálculo efectuado por el Departamento de Justicia estadounidense y no por autoridades mexicanas y que no necesariamente serán pagados directamente por Zambada.

Consultada si su gobierno permitirá que Washington decomise bienes y recursos que el capo posea en México, Sheinbaum explicó que existen mecanismos y protocolos sobre lavado de activos entre la secretaría de Hacienda mexicana y el Departamento del Tesoro estadounidense.

Si hubiera una incautación de recursos (...) en México, pues habría que pedir también que ese recurso, si es así, fuera devuelto a México para el beneficio de la gente”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: EE.UU. celebra que ‘El Mayo’ Zambada “morirá en una prisión federal, donde le corresponde”

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó declarar la extinción del Cártel de Sinaloa, pese a la caída de Zambada y de su viejo socio Joaquín “El Chapo” Guzman, quien cumple desde 2019 cadena perpetua en Estados Unidos.

No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas (...), todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, afirmó García Harfuch quien reconoció, no obstante, que ciertas facciones del grupo criminal “están mermadas”.

El Cártel de Sinaloa, declarado por Washington organización terrorista extranjera, es considerado la mayor mafia de narcotráfico del mundo y sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC