Durante casi dos años, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘El Jando’, fue una figura misteriosa. Su nombre aparecía relacionado con la cúpula de facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, pero no se conocía públicamente que jugó un papel clave en la entrega del histórico capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. Hoy, las autoridades estadounidenses y diversas investigaciones periodísticas lo señalan como el piloto de confianza que condujo la aeronave en la que el fundador del Cártel de Sinaloa cruzó la frontera, un vuelo que desencadenó una crisis política entre México y Estados Unidos y significó uno de los mayores golpes para una mafia que dominó el negocio global del narcotráfico.

Las revelaciones sobre ‘El Jando’ coinciden con un momento crucial en el caso de ‘El Mayo’ Zambada, de 77 años, quien aceptó la semana pasada declararse culpable en Estados Unidos y aceptar una condena de cadena perpetua. Así, busca evitar un juicio que podía derivar en una sentencia a pena de muerte.

La historia comienza el 25 de julio de 2024, cuando Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y miembro de Los Chapitos, convenció a 'El Mayo’ Zambada para acudir a una reunión con un político en un rancho cercano a Culiacán. El objetivo de la cita era resolver disputas internas del Cártel de Sinaloa. Pero en realidad se trataba de una trampa.

Esta combinación de imágenes muestra a Ismael «El Mayo» Zambada García (izquierda), cofundador del cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo del otro cofundador del cártel, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Foto: Departamento de Estado de EE. UU. / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. / AFP / HANDOUT

Una vez allí, Zambada habría sido emboscado, sometido por hombres armados y obligado a abordar un avión Beechcraft King Air pilotado por ‘El Jando’, que despegó rumbo a Estados Unidos.

Horas después, la aeronave aterrizó en un aeropuerto de Nuevo México, donde agentes federales detuvieron tanto a 'El Mayo’ Zambada como a Guzmán López.

Posteriormente, y cuando ya estaba en prisión, Zambada publicó un mensaje donde denunció que fue secuestrado por Guzmán López y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.

Hoy Joaquín Guzmán López permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses. A fines del año pasado se declaró culpable de cargos de narcotráfico y asociación delictiva continua. Su próxima audiencia judicial está programada para el 31 de agosto del 2026.

El piloto que entregó a 'El Mayo' Zambada

El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada permanece en una cárcel de Estados Unidos. (El Universal de México, GDA).

‘El Jando’ fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la comunidad de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República de México.

De acuerdo con La Jornada, fue arrestado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos contra la salud, también fue señalado de ser autor intelectual de ataques con explosivos perpetrados contra fuerzas de seguridad en noviembre de 2024, y acusado de haber enviado un grupo armado para intentar rescatar a Ovidio Guzmán López durante el operativo conocido como el Culiacanazo del 5 de enero del 2023.

En el momento de su detención, el Gobierno Mexicano lo identificó como piloto aviador y operador logístico de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán y uno de los líderes de Los Chapitos.

En agosto del 2025, ‘El Jando’ fue entregado a las autoridades estadounidenses, que lo requerían por narcotráfico. En abril del 2026, aceptó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, de acuerdo con el diario El País.

Inicialmente México no relacionó a ‘El Jando’ con la investigación del traslado de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.

Solo con el paso de los meses y la divulgación de documentos judiciales e investigaciones periodísticas se conoció su papel en ese caso.

Según una investigación publicada por El País la semana pasada, Núñez Ojeda fue quien pilotó el avión que despegó desde México y aterrizó en Estados Unidos con ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López a bordo.

Esa aeronave fue posteriormente exhibida por el FBI en un museo de Nuevo México, lo que reavivó la polémica sobre la posible participación estadounidense en el operativo.

Aunque el FBI reconoció recientemente que tenía bajo su control el avión utilizado en la operación y asumió el mérito del traslado de Zambada, la investigación de El País concluye que el piloto no pertenecía al Gobierno Estadounidense, sino que era un integrante del Cártel de Sinaloa.

El hallazgo da sustento a la afirmación que hizo en su momento el entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien dijo: “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”.

Uno de los datos más llamativos del reportaje de El País es que, tras aterrizar en Nuevo México y entregar a 'El Mayo’, el piloto pidió ser deportado inmediatamente a México, solicitud que fue aceptada por las autoridades estadounidenses. Después continuó operando para la organización criminal hasta su captura meses más adelante.

Según los documentos judiciales citados por El País, 'El Jando’ ocultaba su identidad utilizando el pasaporte de un primo, identificado como Alejandro Ojeda Ávila, una práctica que le permitía reducir el riesgo de ser detectado durante sus desplazamientos internacionales.

En su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, Núñez Ojeda contó que su paso por el crimen organizado comenzó en enero del 2014, cuando se relacionó con miembros del Cártel de Sinaloa y comenzó a trabajar para esa estructura criminal en tareas de apoyo y transporte.

Fue secretario y escolta armado de Óscar Medina Noé González, ‘Panu’, uno de los asociados del Cártel de Sinaloa y quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Iván Archivaldo Guzmán es el líder de Los Chapitos y número 3 de los más buscados por la DEA.

Su otra labor como encargado de radios y comunicaciones entre mandos y personal de seguridad de los capos lo llevó a tener comunicación directa con Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Ese vínculo le abrió las puertas de la estructura operativa de Los Chapitos. ‘El Jando’ primero pilotó aeronaves privadas y helicópteros para la organización y, con el paso de los años, ascendió hasta coordinar vuelos, pilotos y personal de tierra, supervisar la flota aérea y participar en operaciones de traslado dentro y fuera de México. De esa manera, se consolidó como uno de los operadores logísticos de mayor confianza del grupo criminal.

‘El Jando’ transportaba cargamentos de cocaína por órdenes directas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. El acuerdo de culpabilidad menciona un vuelo en el 2017 desde Costa Rica con unos 400 kilos de cocaína, por el que recibió alrededor de 200 mil dólares.

En los documentos judiciales de Estados Unidos admite que siguió participando en misiones similares desde distintos puntos de México y del extranjero, incluido Ecuador, transportando cientos o miles de kilos de cocaína, además de armas y líderes del Cártel de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. (EFE/Sáshenka Gutiérrez).

Finalmente, el pasado 8 de julio la fiscal general de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que ya tenían identificado al piloto que trasladó a ‘El Mayo’.

Godoy Ramos señaló que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio en el que el piloto solicitó a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Juárez un código transponder para ingresar a Estados Unidos. Explicó que ello permitió que, mediante dictámenes periciales, se lograra la identificación del piloto, aunque no dio más detalles.

Solo afirmó que esta persona había sido detenida en México y posteriormente entregada a Estados Unidos.

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar bajo qué condiciones se entregó a Estados Unidos a ‘El Jando’. La mandataria también pidió que se aclare cuándo se tuvo conocimiento de que él piloteó el avión en el que ‘El Mayo’ fue llevado a ese país.