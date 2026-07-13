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Resumen

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Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos en un avión Beechcraft King Air para ser entregado a las autoridades de ese país. (Imagen creada con IA, Chatgpt).
Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos en un avión Beechcraft King Air para ser entregado a las autoridades de ese país. (Imagen creada con IA, Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Durante casi dos años, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘El Jando’, fue una figura misteriosa. Su nombre aparecía relacionado con la cúpula de facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, pero no se conocía públicamente que jugó un papel clave en la entrega del histórico capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. Hoy, las autoridades estadounidenses y diversas investigaciones periodísticas lo señalan como el piloto de confianza que condujo la aeronave en la que el fundador del Cártel de Sinaloa cruzó la frontera, un vuelo que desencadenó una crisis política entre México y Estados Unidos y significó uno de los mayores golpes para una mafia que dominó el negocio global del narcotráfico.

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