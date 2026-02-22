Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado de México.
Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado de México.
Por Agencia EFE

El líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alerta en México: integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados | VIDEOS
México

Alerta en México: integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados | VIDEOS

Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México VIDEO
México

Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México VIDEO

Estados Unidos deporta a México a mamá y bebé de dos meses con problemas de salud que estaban detenidos
EEUU

Estados Unidos deporta a México a mamá y bebé de dos meses con problemas de salud que estaban detenidos

Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana
México

Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana