Aerolíneas de Canadá y EE.UU. cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte de narco El Mencho

Varias aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anunciaron la cancelación de decenas de vuelos a México, luego de que se desatara la violencia en el país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia del crimen organizado más poderosa del país.

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en comunicados separados la cancelación de vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y también a Manzanillo.

Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México.

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico El Mencho un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país.

Fotografía aérea donde se ven columnas de humo en Puerto Vallarta tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ STR). / Stringer

El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el “Mencho”, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron diversas armas, como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Un agente de la policía estatal mexicana inspecciona una tienda Oxxo presuntamente incendiada por miembros del crimen organizado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México, el 22 de febrero de 2026. (Foto de Mario ARMAS / AFP). / MARIO ARMAS

El operativo del ejército desató una ola de violencia en varios estados. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse en calma. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”, dijo la mandataria en la red X.

Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco. Por la tarde se veían restos de vehículos calcinados y otros aún en llamas en varias carreteras, en medio del sonido de las sirenas de las fuerzas de seguridad.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).

Miembros de la Guardia Nacional y el Ejército de México inspeccionan vehículos presuntamente incendiados por miembros del crimen organizado en la carretera entre Morelia y Pátzcuaro, en Michoacán. (Foto de Enrique CASTRO / AFP). / ENRIQUE CASTRO

EE.UU. aplaude operativo

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

“Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”, señaló un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X.

El ejército mexicano dijo que, para la ejecución del operativo, “además de los trabajos de inteligencia militar central (...) se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump aplaudió el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera.

“Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana”, dijo en X Christopher Landau, subsecretario de Estado.

La muerte del “Mencho” ocurre en medio de la presión del presidente Trump para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo, a su país.

Trump ha amagado en varias ocasiones con aranceles a las exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.