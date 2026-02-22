Aerolíneas de Canadá y EE.UU. cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte de narco El Mencho

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pasajeros salen del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en Tlaquepaque, Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del narcotraficante El Mencho. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia AFP

Varias aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anunciaron la cancelación de decenas de vuelos a México, luego de que se desatara la violencia en el país por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia del crimen organizado más poderosa del país.

