Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México). (Foto: EFE/ Francisco Guasco)
Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México). (Foto: EFE/ Francisco Guasco)
Por Agencia EFE

Las autoridades canadienses solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco por la muerte de El Mencho
México

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco por la muerte de El Mencho

Qué se sabe de la muerte de ‘El Mencho’, el más poderoso capo del narcotráfico en México
México

Qué se sabe de la muerte de ‘El Mencho’, el más poderoso capo del narcotráfico en México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO
México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO

Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles por la violencia
México

Canadá solicita a sus ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles por la violencia