Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, líder del CJNG

Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
/ Iván Villanueva
Por Agencia EFE

La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

