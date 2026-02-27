Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

MEX5099. MORELIA (MÉXICO), 22/02/2026.- Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Morelia (México). EFE/ Iván Villanueva
MEX5099. MORELIA (MÉXICO), 22/02/2026.- Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Morelia (México). EFE/ Iván Villanueva
/ Iván Villanueva
Por Agencia AFP

La muerte del capo más buscado del mundo en México no trastocó las redes de su poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ecuador, su mayor centro de operaciones en Sudamérica, dijo a la AFP el coronel de la policía ecuatoriana Roberto Santamaría.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.