La muerte del capo más buscado del mundo en México no trastocó las redes de su poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ecuador, su mayor centro de operaciones en Sudamérica, dijo a la AFP el coronel de la policía ecuatoriana Roberto Santamaría.

El narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, cayó el domingo en una operación militar que desató la violencia del CJNG, una de las organizaciones delictivas que opera el tráfico de cocaína que sale de los puertos ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa.

Para Santamaría el CJNG “sigue fuerte”, “ellos se prepararon para esto porque sabían que “El Mencho” iba a morir porque estaba totalmente enfermo”, como lo señalan reportes de prensa sobre una posible afectación renal desde hace años.

Los Lobos, la mayor banda criminal de Ecuador, son el principal socio del CJNG en ese punto estratégico del Pacífico, apetecido por los mexicanos por su ubicación, economía dolarizada y corrupción de algunas autoridades.

“Ecuador fue el paraíso para ellos, porque había todo aquí”, dijo Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía ecuatoriana.

Integrantes de la policía de Morelia y del ejército trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado en Morelia. Foto: EFE/ Iván Villanueva

Y la muerte de su líder “no tiene ningún tipo de impacto en lo que va a ser la economía” de Los Lobos, añadió.

Con presencia en un 80% del territorio ecuatoriano, Los Lobos incursionan además del narcotráfico en minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

Su conocimiento de las rutas para mover la droga desde la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, los puso en el radar del CJNG.

“La entrada del cártel Jalisco Nueva Generación fue devastadora” para Ecuador, aseguró el coronel.

Para Michelle Maffei, experta en seguridad, una vez que el CJNG defina su nuevo líder las bandas ecuatorianas buscarán al “empleador que les pague mejor”.

“Dentro del crimen organizado, las lealtades no sirven, sino que lo que sirve es el dinero, la capacidad de coerción”, dijo a la AFP.

