La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este jueves, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México).
/ Isaac Esquivel
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse “en calma”, tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

