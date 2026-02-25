Escuchar
Resumen

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Christopher Furlong y Alfredo ESTRELLA / AFP).
/ CHRISTOPHER FURLONG ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero y que provocó una ola de violencia en gran parte del país.

