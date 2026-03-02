Escuchar
Resumen

Personas cargan un arreglo floral durante la velación de Nemesio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 1 de marzo de 2026 en Guadalajara (México) | Foto: EFE / Francisco Guasco
Por Agencia EFE

El cuerpo de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) capturado y abatido el pasado 22 de febrero en un operativo militar en ese estado (oeste de México), fue trasladado este lunes a un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara, para ser despedido.