Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, la mirada del mundo no solo apunta a este personaje del crimen mexicano, sino también al grupo delictivo que construyó: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de una de las bandas criminales latinoamericanas más temidas, y es tal su impacto que el gobierno de Estados Unidos la consideró en 2025 como una de las organizaciones “terroristas globales”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.