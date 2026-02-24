‘El Mencho’, de 59 años, llegó a ser el capo más poderoso de México. Fue herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco, y falleció durante su traslado a un hospital.

¿Cómo creció este grupo criminal? ¿En qué negocios delictivos participa?

Primero hay que entender su naturaleza. Julio Corcuera, especialista en criminología, indicó a El Comercio que con el CJNG “el crimen se ha corporativizado se ha complejizado”. Es decir, su funcionamiento es como el de una empresa, como organización transnacional del crimen.

“Son organizaciones multipropósito: allí donde hay dinero, a eso se dedican. Es, digamos, una amalgama de cosas que se ha dado desde el año 2007 para adelante, y se viene dando con las nuevas dinámicas del crimen. Los criminales ya no son simples ladrones", indicó el docente de la Universidad de Lima.

Es así como el CJNG acapara el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el secuestro, y muchos otros rubros del crimen organizado. Todo esto acompañado por una estructura militarizada, cruel y sanguinaria, con presencia en varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

Pero todo tiene un orden. Según Raúl Benitez-Manaut, especialista en seguridad y defensa, el CJNG tiene dos miradas: una hacia fuera de México y otra al interior. En cuanto a la venta de drogas, se dedica al rubro de metanfetaminas, cocaína y fentanilo, pero principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

Así comentó la prensa la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", tras jornada de violencia. (Foto: AFP)

Grupos armados bloquearon varias carreteras en el estado de Jalisco, como respuesta a la muerte de "El Mencho". (Foto: AFP)

“La mirada hacia afuera es la venta de drogas a Estados Unidos, no en México. En México, si hay venta es muy pequeña, y no hay consumo. Hay venta incluso en zonas turísticas, nada más, en Cancún o en la frontera de Tijuana, pero no hay venta masiva de esas drogas”, explicó Benitez-Manaut, quien también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otro lado, en el interior del país la presencia del CJNG se puede notar en más de 20 estados, donde se han dado hechos de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’, como Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Guanajuato. Y es en estas zonas donde se ha dedicado a la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el robo de gasolina, y cuánta actividad criminal pueda haber.

Según las autoridades, tras ser descabezado el CJNG, al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques. Además, once personas han sido arrestadas por su supuesta participación en hechos violentos y otras 14 por presuntos actos de saqueo.

CJNG: el inicio

Para entender al CJNG hay que ir al principio. Surge a finales de la primera década del siglo, en Jalisco, pero, contrario a lo que se pueda creer, el narcotráfico no fue su prioridad.

Explica Benitez-Manaut que el cártel de Jalisco “en un principio no estaba metido en tráfico de drogas”. Por aquella época surge como competencia del Cártel de los Zetas, los primeros que se encargaron del negocio de tráfico de migrantes a nivel empresarial criminal. Por dicha rivalidad, el grupo era conocido como ‘Los Mata Zetas’, antes de ser el CJNG.

Con el liderazgo de ‘El Mencho’, y tras la debacle del Cártel de Sinaloa, logran posicionarse en el narcotráfico. “ El c á rtel ha ido ocupando los espacios del Cá rtel de Sinaloa, en las conexiones con los cárteles colombianos para la cocaína, y también empezó a comprar y relacionarse para el tráfico de fentanilo” , dijo Benitez-Manaut.

Pero el otro gran rubro del CJNG es la extorsión. Para eso se presenta como una fuerza militarizada, en contra de las extorsiones y secuestros, pero los que perpetran sus bandas rivales.

Juan Rivas, periodista mexicano de UnoTV, detalló que el CJNG extorsiona desde pequeños comerciantes, ambulantes, vendedores de helados, hasta a grandes empresarios. ¿Cómo lo hace? Por medio de los gobiernos locales.

“A través de visitas de inspecciones a negocios se dan extorsiones disfrazadas de acciones del gobierno, pero que en realidad también son relacionadas con el CJNG . Ese es uno de los métodos que han utilizado y que le ha permitido este poderío económico”, detalló Rivas a este Diario.

Es decir, usan la estructura de los gobiernos locales para sus actos delictivos. Recordó el caso del municipio Tequila, donde el ex alcalde Diego Rivera Navarro es investigado por sus vínculos con el CJNG para exigir pagos a comerciantes y empresarios.

¿Cuánto podían cobrar a un ambulante? Señala Rivera que “en algunos poblados los vendedores ambulantes, un vendedor de nieves, un vendedor de tacos en la calle, puede entregar 50 pesos, el equivalente a $3 por un día” .

“Si lo multiplicas por millones de vendedores, pues eso es mucho dinero”, indicó, sin contar las millonarias extorsiones a grandes empresarios. No hay una cifra establecida del dinero que mueve el CJNG.

Entre la legalidad y el crimen

Benitez-Manaut señaló que la economía mexicana “es atrasada que mezcla empresas legales con empresas informales”. Es decir, empresas pequeñas que mueven dinero en efectivo y empresas grandes, bancarizadas, que acceden a crédito.

Esta combinación da espacio para que actúe el CJNG.

“Ellos [el CJNG] tienen vínculos con empresarios que tienen negocios legales. Esos empresarios le dan al cártel la legalidad para limpiar el dinero. Los miembros del Cártel no tienen empresas ni nada, no pueden tener empresas a su nombre. Entonces, hacen asociaciones con empresarios, muchos restauranteros, dueños de hoteles, dueños de negocios en centros comerciales”, detalló el especialista.

Además… La narcocultura Otro aspecto del CJNG es la construcción de una narcocultura, donde la música tiene un papel importante. Señala Juan Rivas que la música es más un asunto de entretenimiento, "no necesariamente es que tuvieran un ingreso a través de esta industria, más bien como parte del culto a la personalidad de los capos". Aquí aparece el narcocorrido, un género local en el que se exalta a líderes de los cárteles, como pasó con el grupo Los Alegres del Barranco, investigados por apología del delito. Han compuesto canciones con posibles referencias a 'El Mencho'.

El CJNG interviene en el comercio, el sector hotelero, actividades turísticas, pero también está el sector de hidrocarburos, o más especificamente, el robo de combustible.

“De Estados Unidos a México en los últimos años trajeron millones de litros de gasolina y de combustible que ingresaban a México, pero lo hacían pasar por otro tipo de productos, como contrabando, para pagar menos impuestos. Lo hacían pasar como aceite, como componente para hacer diesel y demás, pero en realidad estaban trayendo gasolina”, detalló el periodista Rivas.

Este caso fue conocido como ‘Huachicol’. El combustible era administrado por pequeños empresarios y llegaba a gasolineras para ser revendido.

¿Qué pasará con el CJNG sin 'El Mencho'?

Esta es la gran pregunta, tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

Corcuera remarcó que el CJNG es una organización compleja, y sus miembros destacan por la discreción, desde su fallecido líder, quien “ha sido uno de los narcotraficantes más discretos de los que se tiene conocimiento”. Del mismo modo, no se tiene detalle de quién podría sucederlo.

Aun así, el negocio ilícito continuará, acompañado de disputas.

“El tráfico [de drogas] no se detiene y las plazas ya están divididas y están manejadas. No es que se va a detener hasta que se defina [un sucesor] . La misma naturaleza de las cosas va a ir definiéndola, pero son unidades que ya hacen negocio y van a mantener haciendo el negocio. No están sujetas solo a una persona”, detalló el especialista en criminología.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles de la operación contra el CJNG. (Foto: AFP)

Pero quien sí puede tener un respiro político es el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Se decía que no actuaba contra el narcotráfico por miedo o complicidad. Para Corcuera la muerte de ‘El Mencho’ “va en contrasentido de ese argumento“. Además, podría ayudar a mejorar la relación con el gobierno de Donald Trump.

“Digamos que aminora la percepción de ese punto de vista, de que México no hace nada contra el narco porque han sido las fuerzas mexicanas las que lo han abatido”, explicó. Y, fiel a su estilo de publicar en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos ha pedido que México intensifique sus esfuerzos contra los cárteles de la droga.

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió Donald Trump.