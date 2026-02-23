Escuchar
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, pronuncia un discurso durante su fiesta de inauguración en su residencia en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2025. (Carl de Souza / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció este lunes como “un gran golpe” la operación de autoridades mexicanas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al tiempo que llamó a mantener “la misma firmeza” contra las organizaciones criminales.

