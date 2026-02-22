Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo en Guadalajara, México. (EFE/ Francisco Guasco).
Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo en Guadalajara, México. (EFE/ Francisco Guasco).
Por Agencia EFE

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

México confirma la muerte del capo narcotraficante El Mencho en un operativo con ayuda de Estados Unidos
México

México confirma la muerte del capo narcotraficante El Mencho en un operativo con ayuda de Estados Unidos

Quién era Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el capo del narcotráfico que desafió como pocos al Estado mexicano
México

Quién era Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el capo del narcotráfico que desafió como pocos al Estado mexicano

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO
México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO

Qué se sabe de la muerte de ‘El Mencho’, el más poderoso capo del narcotráfico en México
México

Qué se sabe de la muerte de ‘El Mencho’, el más poderoso capo del narcotráfico en México