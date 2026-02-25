Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista aérea de una tienda incendiada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP).
Vista aérea de una tienda incendiada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP).
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, fue el resultado de un operativo militar basado en un complejo trabajo de inteligencia conjunto entre México y Estados Unidos, según confimó el gobierno mexicano. El jefe del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido el domingo en Tapalpa, estado de Jalisco, luego de que fuera ubicado en uno de sus escondites. El seguimiento duró meses.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista