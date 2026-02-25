De acuerdo con general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, la localización de El Mencho se concretó luego de seguir e identificar a una de sus novias. Ella estuvo en el inmueble de Tapalpa y salió del lugar un día antes del operativo.

Con apoyo aéreo de helicópteros y aviones, fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron la intervención en la vivienda.

Al detectar la presencia militar, el grupo armado que protegía al capo respondió con un ataque “muy violento”, que dejó ocho presuntos criminales muertos y tres militares heridos.

Vista aérea de la casa donde estaba el narcotraficante mexicano "El Mencho" antes de ser abatido en Tapalpa, Jalisco, México. (Foto de Ulises RUIZ / AFP). / ULISES RUIZ

Tras el primer enfrentamiento, ‘El Mencho’ huyó hacia una zona boscosa, donde se produjo un segundo intercambio de disparos, durante el cual un helicóptero militar fue alcanzado y debió aterrizar de emergencia.

El líder del CJNG resultó herido y fue detenido, pero murió a causa de sus lesiones mientras era trasladado en un avión militar a un hospital en Morelia.

Tras su muerte se registraron bloqueos de carreteras y avenidas, incendios de vehículos y tiroteos contra negocios y edificios públicos en 20 estados mexicanos, generando pánico. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en estos hechos.

Ola de violencia se desata en México tras la muerte del líder narco El Mencho. (EFE).

Sobre las consecuencias de la muerte del jefe del cártel más poderoso y violento de México El Comercio conversó con el analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

— ¿Qué significa realmente la muerte de El Mencho para la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el grupo del crimen organizado más fuerte de México?

La muerte de el Mencho debilita significativamente la estructura piramidal del CJNG, el cártel más poderoso de México con presencia en 24 estados de la Federación, ya que su liderazgo centralizado dependía de su figura carismática y operativa. Sin un heredero familiar claro —su hijo “el Menchito” está preso—, el grupo podría fragmentarse en células autónomas como franquicias locales. Esto no lo desmantela de inmediato, pero expone vulnerabilidades en su expansión agresiva de narcotráfico, extorsión y fentanilo.

— ¿El CJNG pierde capacidad real tras la caída de su líder o cree que ya estaba preparado para una transición interna?

El CJNG no pierde capacidad real inmediata, pues ya mostraba preparación para transiciones con líderes operativos como “el 03” (Valencia González), Gonzalo Mendoza Gaytán (“el Sapo”) o Ricardo Ruiz Velasco (“el Doeble R”), respaldados por familiares de El Mencho. Su modelo de “franquicia” permite continuidad en plazas clave como puertos y rutas de precursores químicos. Sin embargo, la ausencia de un mando unificado podría reducir su cohesión a mediano plazo.

Una camioneta incendiada después de una ola de violencia en la ciudad de Aguililla, cuna del narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Caliente, México. (Foto de Enrique Castro / AFP). / ENRIQUE CASTRO

— ¿Se viene una guerra interna por la sucesión dentro del CJNG? ¿Le puede pasar lo mismo que al Cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo Guzmán?

Existe alto riesgo de guerra interna por la sucesión, similar al Cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo en 2016, donde facciones como Chapitos vs. Mayos generaron fragmentación y violencia. Es el escenario peor considerado por los especialistas por la violencia que generaría: posibles contendientes como “El Sapo” (con respaldo familiar) y “El Jardinero” podrían chocar por control en Jalisco y Colima, disolviendo el mando central en grupos rivales. La reciente ola de bloqueos y quema de vehículos post-muerte de El Mencho indica tensiones iniciales.

— ¿Qué riesgos existen de que otros grupos criminales aprovechen este vacío para disputar territorios estratégicos?

Otros grupos como remanentes del Cártel de Sinaloa (Mayos o Chapitos), Cárteles Unidos o locales en Michoacán y Guerrero podrían disputar territorios estratégicos como Manzanillo (para precursores químicos) y rutas de fentanilo. El CJNG ya aprovechó la guerra sinaloense en 2024-2025; ahora, su vacío invita contraataques en Guanajuato, Zacatecas y el Pacífico. Esto podría generar alianzas tácticas inesperadas o escaladas en plazas disputadas.

Miembros de la Guardia Civil de Michoacán patrullan una carretera con el apoyo de vehículos blindados tras una ola de violencia en la localidad de Aguililla, cuna del narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tierra Caliente, México. (Foto de Enrique Castro / AFP). / ENRIQUE CASTRO

— ¿Este golpe fortalece la estrategia de seguridad del gobierno mexicano o podría generar un efecto rebote con más violencia en el corto plazo?

La eliminación de El Mencho parece fortalecer la estrategia de seguridad mexicana al eliminar al líder prioritario de EE.UU., con cooperación binacional que asestó el operativo. No obstante, genera efecto rebote con violencia inmediata: bloqueos, incendios y suspensiones de transporte en múltiples estados. Además, el cártel podría colapsar facilitando la formación de pequeñas facciones involucradas en conflictos para controlar territorio y mercado.

— ¿Qué señales debería observar el Estado mexicano en las próximas semanas para anticipar una escalada de violencia?

El Estado mexicano debería suponer que se darán bloqueos carreteros recurrentes, quema de vehículos y “códigos rojos” narco en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Otras alertas a tener en cuenta: aumento de homicidios selectivos contra operadores CJNG, disputas en plazas clave vía drones (inteligencia de señales - SIGINT), y picos en decomisos de precursores en puertos. Incremento de traiciones internas o alianzas con rivales sinaloenses indicaría fragmentación violenta.

Un hombre pasa en bicicleta junto a un vehículo incendiado en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 24 de febrero de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP). / ALFREDO ESTRELLA

— ¿La muerte de El Mencho cambia la narrativa política entre la Casa Blanca y el gobierno mexicano respecto al combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo?

Sí, es probable que cambie la narrativa: el Mencho era objetivo clave de la Casa Blanca por fentanilo, y su muerte valida la presión de Trump sobre México para “esfuerzos adicionales” en 2026. Reduce tensiones al mostrar resultados concretos de inteligencia compartida, fortaleciendo el combate conjunto al narcotráfico. Sin embargo, la eliminación física de un jefe no comporta automáticamente la caída del cártel y puede generar efectos nefastos como la fragmentación del mismo y a consecuente lucha violenta por el poder.

— ¿Podría este hecho en un punto de acercamiento entre los presidentes de México y Estados Unidos?

Este hecho podría ser un punto de acercamiento entre los presidentes de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, al ofrecer a México un triunfo ante demandas de intervención directa. Facilita diálogos sobre extradiciones y bloqueos financieros al CJNG, mitigando amenazas de “consecuencias graves” por el ingreso en Estados Unidos del fentanilo. Se deberán tomar en cuenta las declaraciones conjuntas de los mandatarios en las próximas semanas que podrían confirmar este posible acercamiento.