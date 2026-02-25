Escuchar
Integrantes de la policía de Morelia y del ejército trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado en Morelia. Foto: EFE/ Iván Villanueva
Por Agencia AFP

Los familiares del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”, solicitaron la entrega de su cuerpo, informó este miércoles la Fiscalía General.

