Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un bombero extingue un autobús en llamas que fue incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo donde murió el narco El Mencho en Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
Un bombero extingue un autobús en llamas que fue incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo donde murió el narco El Mencho en Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia EFE

Un nuevo grupo de inteligencia del Ejercito de Estados Unidos, enfocado en los cárteles del narcotráfico, colaboró en el operativo en el que se abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según fuentes citadas por el Washington Post.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Varias embajadas alertan a sus ciudadanos ante bloqueos y violencia en México
México

Varias embajadas alertan a sus ciudadanos ante bloqueos y violencia en México

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México
México

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México

Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación
Centroamérica

Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO
México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México | VIDEO