Un miembro de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional de México monta guardia en la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) el 22 de febrero de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP).
Un miembro de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional de México monta guardia en la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) el 22 de febrero de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP).
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

El operativo militar de México que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el resultado de un proceso de inteligencia “muy complicado” en el que, según el Gobierno mexicano, se contó con información proporcionada por Estados Unidos que permitió ubicar al capo del narcotráfico y arrestarlo tras un enfrentamiento armado.

