La gente permanece junto a un edificio quemado en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 23 de febrero de 2026. (Arturo MONTERO / AFP)
/ ARTURO MONTERO
Por Agencia AFP

Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban el lunes retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

