Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban el lunes retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban el lunes retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Oseguera, de 59 años, resultó herido el domingo en un operativo militar que pretendía detenerlo. Murió durante su traslado por vía aérea a un hospital.
Su muerte desató una violenta respuesta del cártel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.
En Guadalajara, la capital de Jalisco y una de las tres mayores ciudades mexicanas, las escuelas permanecieron cerradas el lunes, al igual que en una en decena de estados. El transporte público se reactivó parcialmente con autobuses que llevaban pocos pasajeros.
En los escasos establecimientos abiertos se formaron largas filas, mientras la gente realizaba compras de pánico, cargando más productos que lo habitual.
El ejército mexicano anunció el domingo 22 de febrero que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco. (AFP)
“Hay una sola tienda abierta”, cerraron las farmacias y “hay unas colonas (largas filas) para comprar (...) Y en la carnicería tengo un colón (fila) bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo”, dijo a AFP, Juan Soler, un jubilado de Guadalajara.
“Nos hizo falta comida”
María de Jesús González, una empleada sexagenaria de una empresa, narró la angustia que vivió el domingo.
“Estuvimos encerrados, con mucho pánico, no queríamos salir, veíamos el celular y pura cosa que pasó, no pude dormir (...) Ahorita estoy un poco más tranquila, pero con un poco de miedo”, dice mientras avanza lentamente en la larga fila de un supermercado.
En este comercio, los carritos eran insuficientes. Muchos llevaban sus compras en cajas de cartón e incluso adquirían cestos de ropa para cargar las cosas.
“Nos hizo falta comida”, se lamenta el conductor. “Vi que está bien lleno el supermercado y pues vine a trabajar”.
El gobierno estatal anunció que los eventos masivos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso y por la tarde valoraba si se reanudarían las clases el martes.
En el resto del país los bloqueos cesaron el lunes, en su mayoría. El vecino estado Michoacán todavía registraba obstrucciones en algunos puntos, especialmente en Aguililla, el remoto pueblo natal de Nemesio Oseguera.
VIDEO RECOMENDADO
Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera, informó el lunes 23 de febrero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. (AFP)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países. Ver más