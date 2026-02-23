Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un agente vigila cerca de un autobús que fue incendiado por integrantes del crimen organizado en Jalisco, México, tras la muerte del capo alias El Mencho. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
Un agente vigila cerca de un autobús que fue incendiado por integrantes del crimen organizado en Jalisco, México, tras la muerte del capo alias El Mencho. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia EFE

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘el Mencho’, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo federal. Además, unos 30 delincuentes integrantes de esa mafia fueron abatidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sheinbaum descarta “participación” de fuerzas de Estados Unidos en operativo en que murió “El Mencho”
México

Sheinbaum descarta “participación” de fuerzas de Estados Unidos en operativo en que murió “El Mencho”

‘El Mencho’: Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte narcotraficante
México

‘El Mencho’: Ejército despliega 2.500 efectivos en el oeste de México tras muerte narcotraficante

México: 25 militares de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en ataques tras el operativo contra ‘El Mencho’
México

México: 25 militares de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en ataques tras el operativo contra ‘El Mencho’

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México y se desata la violencia | VIDEO
México

EN VIVO | Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México y se desata la violencia | VIDEO