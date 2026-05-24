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Vista aérea de la casa donde estaba el narcotraficante mexicano "El Mencho" antes de ser abatido en Tapalpa, Jalisco, México. (Foto de Ulises RUIZ / AFP).
Vista aérea de la casa donde estaba el narcotraficante mexicano "El Mencho" antes de ser abatido en Tapalpa, Jalisco, México. (Foto de Ulises RUIZ / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia AFP

El gobierno de México anunció la subasta de un terreno en el country club donde murió el poderoso capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, en un enfrentamiento con el ejército en febrero.

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