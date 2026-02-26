Escuchar
Personas caminan frente a un vehículo incinerado, en la entrada del Hotel Tapalpa Country Club en Tapalpa, México, el 25 de febrero de 2026. (Francisco Guasco / EFE)
Por Agencia EFE

Ante las manifestaciones violentas por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó este jueves que se robaron 631 vehículos en todo el país, siendo el estado de Jalisco (oeste) el más afectado.

