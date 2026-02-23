Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/José Méndez)
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano, tras el análisis forense de su cuerpo y de la verificación de su identidad.

