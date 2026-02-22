México confirma la muerte del capo narcotraficante El Mencho en un operativo con ayuda de Estados Unidos

Resumen

Un bombero revisa un camión incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo donde murió Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia EFE

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste de México), con ayuda de autoridades estadounidenses.

