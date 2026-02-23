Escuchar
Integrantes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano vigilan la zona donde fue incendiado un autobús por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Acapulco (México). (Foto: EFE/ David Guzmán)
Por Agencia EFE

Al menos 2.000 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes a Jalisco (oeste de México) para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.