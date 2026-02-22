Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un autobús incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco arde en una de las principales avenidas de Zapopan, el 22 de febrero de 2026. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
Un autobús incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco arde en una de las principales avenidas de Zapopan, el 22 de febrero de 2026. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Agencia EFE

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Alerta en México: integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados | VIDEOS
México

Alerta en México: integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados | VIDEOS

Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México VIDEO
México

Matan a ‘El Mencho’, líder del CJNG, en un operativo de fuerzas federales en México VIDEO

Estados Unidos deporta a México a mamá y bebé de dos meses con problemas de salud que estaban detenidos
EEUU

Estados Unidos deporta a México a mamá y bebé de dos meses con problemas de salud que estaban detenidos

Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana
México

Senado de México aprueba reducción gradual de jornada laboral a 40 horas a la semana