Integrantes del ejército de México custodiando las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Foto: EFE/ Francisco Guasco/ ARCHIVO
Por Agencia EFE

Las autoridades mexicanas tienen identificados y bajo investigación a cuatro miembros destacados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, señaló este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch.

