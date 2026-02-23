Escuchar
Bomberos e integrantes de la policía de Morelia trabajan en la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado, el 22 de febrero de 2026. (Iván Villanueva / EFE)
Por Agencia EFE

La delegación de Naciones Unidas en México trasladó este lunes su solidaridad al país ante la “compleja” jornada de violencia vivida el domingo en varios estados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo federal.

