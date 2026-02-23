Escuchar
Un autobús incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta al operativo en Jalisco que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del CJNG. (Foto de Ulises Ruiz / AFP).
/ ULISES RUIZ
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en México en la última década, pero no necesariamente el principio del fin para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia más poderosa del país y una de las más violentas. El actual vacío de poder lleva a preguntarse ¿Qué puede pasar ahora en México? ¿Cómo será la pugna interna por el contro del CJNG? ¿Quién sería el nuevo cabecilla? ¿Pasará lo mismo que sucede con el Cártel de Sinaloa, actualmente dividido en cuatro facciones, algunas de ellas enfrentadas entre sí?

