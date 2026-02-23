‘El Mencho’ asumió el liderazgo del CJNG a inicios de la década del 2010, cuando la organización surgió tras la fragmentación del Cártel del Milenio. Desde sus inicios fue su máximo jefe operativo y estratégico, consolidando una estructura vertical y altamente armada que combinaba control territorial y la expansión acelerada, además de una especie de culto a la personalidad de alguien que no se mostraba en público. Son muy pocas las fotos donde aparece este capo.

Entre el 2015 y 2018, los analistas especializados en temas de seguridad comenzaron a considerar al CJNG como la organización delictiva más poderosa de México. Ese ascenso se debió a sus acciones armadas violentas con las que desplazó a rivales, también recurrió a alianzas estratégicas con grupos locales y a una rápida expansión internacional en el tráfico de metanfetamina y fentanilo. Así, bajo el mando de ‘El Mencho’, el grupo pasó de ser una organización regional de Jalisco a una red criminal con alcance continental.

En cuanto a su presencia en México, a partir de los informes más recientes de febrero del 2026 se puede asegurar que el CJNG tiene células en prácticamente todo el territorio, pues opera en 29 de las 32 entidades federativas.

Esa expansión fue una de las razones por las que a ‘El Mencho’ se le catalogó durante años como el narcotraficante más influyente de México, por lo que pasó a ser uno de los criminales más buscados del mundo. Por información para su captura Estados Unidos llegó a ofrecer 15 millones de dólares.

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por alias El Mencho. (AFP). / -

‘El Mencho’ fue abatido el domingo en un enfrentamiento con el ejército mexicano. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó el lunes que el narco fue ubicado por la inteligencia militar luego de que se reunió con con su pareja en Tapalpa, estado de Jalisco, el 20 de febrero. También reconoció que hubo datos proporcionados por Estados Unidos para dar con el jefe narco.

Trevilla Indicó que la mujer se retiró del inmueble un día después. Luego, se obtuvo información de inteligencia que indicaba que ‘El Mencho’ permanecía en una cabaña en Tepalpa, rodeado de un círculo de seguridad.

Entonces, con la información precisa, se diseñó un plan para la operación y se organizó una estructura operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, apoyada por aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

El general explicó que la fuerza operativa se desplazó hasta el escondite de Él Mencho’ con el objetivo de detenerlo, pero los criminales abrieron fuego. El jefe narco fue herido y murió cuando era trasladado a un hospital.

Tras su muerte se registraron bloqueos, incendios de vehículos y tiroteos en varios estados mexicanos, generando pánico y cancelaciones de vuelos. Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional y 30 delincuentes murieron en estos hechos.

Sobre las consecuencias de la muerte de ‘El Mencho’ y el futuro del CJNG, El Comercio conversó con Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en políticas públicas por el CIDE y estudioso del crimen organizado, los grupos criminales y sus efectos en México.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en crimen organizado en México.

— ¿Qué puede significar para el cártel de Jalisco Nueva Generación la muerte de su jefe máximo? ¿Lo debilita definitivamente?

Es temprano para afirmarlo. Se trata de la organización criminal más grande de México, por lo que el abatimiento de su líder no implica automáticamente una implosión o desarticulación. Lo que sí puede generar es un vacío de poder que abra disputas internas que pueden o no gestionarse rápidamente. En este momento no lo podemos saber.

— ¿Ese vacío de poder necesariamente se traducirá en más violencia?

Si se gestiona rápido, los niveles de violencia no van a aumentar de forma significativa. Pero en los diferentes escenarios en donde la disputa se amplíe y no se resuelva de manera rápida, esto sí puede generar un escenario de violencia muy complicado. ¿Por qué? Porque México se divide en 32 entidades federativas o regiones, y en 29 de las 32 tiene presencia este cártel. El domingo, en 22 de los 32 estados hubo eventos de violencia como narcobloqueos, tiroteos, quema de vehículos, de comercios, etc. Entonces, eso nos demuestra que es una organización que tiene una cobertura nacional, por lo que una escalada de violencia puede que no tenga un precedente en el contexto mexicano.

Fotografía aérea donde se ven columnas de humo tras reacciones violentas por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Puerto Vallarta, México. (EFE/ STR).

— ¿Tal como estaba configurada la estructura de este cártel, entonces no se puede esperar un reacomodo automático, no hay un sucesor natural de ‘El Mencho’?

No está tan claro que haya una sucesión natural interna. No se puede esperar un relevo automático. Aunque hay figuras con poder dentro de la estructura —como mandos regionales y responsables de áreas estratégicas— eso no garantiza disciplina interna. Algunos podrían insubordinarse.

Sí hay una persona que podría decirse que era cercana a ‘El Mencho’, Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03′, que es su hijastro. Se podría decir que es el candidato más natural para la sucesión. Pero eso no quiere decir que diferentes jefes regionales vayan a acatar esta sucesión sin chistar. Hay otros actores que han estado sonando, como Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, que es el líder regional con mayor cobertura territorial, con zonas en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guerrero y Morelos. También está Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, quien es el encargado de toda la logística de puertos y de producción de drogas sintéticas. Es el responsable del trasiego de precursores químicos de China a México, a través de puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Otro es Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’, que es el principal responsable del robo de combustible, lo que se conoce en México como huachicol fiscal. Está Ricardo Ruiz Velasco, el ‘Doble R’, que se encarga de la operación en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la plaza de mayor importancia del CJNG. Entre esos cinco personajes tendría que salir un liderazgo. O también podría la organización fraccionarse si hay disputa entre algunos de ellos.

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo en Guadalajara, México. (EFE/ Francisco Guasco).

— ¿De qué manera ‘El Mencho’ mantenía la cohesión del CJNG, que no se ha franmentado como le pasó por ejemplo al Cártel de Sinaloa?

A diferencia de otros cárteles, incluido el de Sinaloa, esta organización nunca había perdido a su jefe. Prácticamente desde su creación estuvo al frente ‘El Mencho’. Eso permitió su proceso de expansión. Todos los jefes regionales y de plaza le debían el cargo directamente a Nemesio Oseguera. Era una estructura vertical donde las decisiones pasaban por su mando. Además, conocía el negocio desde abajo: operó en Los Ángeles, Estados Unidos, donde vendió droga. Regresó a México y trabajó con otras organizaciones en la producción y trasiego de droga, y fue escalando en el Cártel del Milenio, cuando todavía trabajaba en conjunto con el Cártel de Sinaloa. Así aprendió todos los componentes de este negocio ilícito.

— ¿Qué más podría hacer el gobierno para golpear al CJNG? ¿Por ejemplo, está atacando su estructura financiera, sus negocios de fachada que le permiten lavar dinero?

Sí se han dado algunos golpes financieros. Se han decomisado buques que ingresaban combustible de forma ilegal a México. Hace unos días se golpeó su red de estafas, en donde esta organización criminal vendía tiempos compartidos, es decir hospedajes de manera fraudulenta. Se ha golpeado a la parte de la organización que lava dinero. Sin embargo, el flujo de recursos del grupo es tan grande que esos golpes no resultan significativos. Y lo que esperamos es que el Gobierno no se quede solo en el abatimiento de ‘El Mencho’, sino que se concentre en el siguiente escalafón de la estructura, para tratar de llevar ante la justicia a la mayor cantidad de sus mando para desarticularlo. Aunque reconozco que eso es más fácil decirlo que hacerlo, y tomará tiempo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional el 23 de febrero de 2026. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

— Se habló de la participación de Estados Unidos en el operativo. ¿Qué implicaciones tiene eso para la relación con el presidente Donald Trump en el tema antidrogas?

Autoridades de ambos países confirmaron la cooperación de Estados Unidos en el dispositivo de inteligencia que estuvo detrás del operativo. Esto es un gran logro para México, a final de cuentas es el líder de la organización más grande y quizá el golpe más importante de los últimos 10 años. No solo va a ayudar a fortalecer y consolidar la imagen de que México está dando resultados en el tenma del crimen organizado, sino que también propiciará una mayor colaboración bilateral con Estados Unidos en materia antidrogas.

— ¿La violencia vista el domingo podría sostenerse en el tiempo? ¿Habrá episodios similares?

No. Un despliegue coordinado tan grande no necesariamente se repetirá de forma constante. Pero sí es probable que haya incrementos sostenidos de violencia en zonas donde se produzcan rupturas internas o donde haya más presencia de competidores. En esos lugares, los delitos —especialmente homicidios— tenderán a aumentar.