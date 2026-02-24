Escuchar
Un soldado vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho". (Foto AP/Armando Solis).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’ o ‘El Tulipán’, es señalado de ser el responsable de la ola de violencia que se desató el domingo en varios estados de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho’, quien fue abatido por el ejército mexicano. Mano derecha del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este criminal también habría ofrecido una recompensa por cada militar asesinado.

