Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’ o ‘El Tulipán’, es señalado de ser el responsable de la ola de violencia que se desató el domingo en varios estados de México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho’, quien fue abatido por el ejército mexicano. Mano derecha del líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este criminal también habría ofrecido una recompensa por cada militar asesinado.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Tuli’ ordenó y coordinó los bloqueos de avenidas y carreteras, la quema de carros y otros vehículos, los ataques a negocios y cuarteles y el asalto a oficinas gubernamentales, todo con el objetivo de sembrar el caos en el país en represalia por la muerte de ‘El Mencho’.

La violencia llevó a que varias aerolíneas cancelaran vuelos a Puerto Vallarta, una ciudad turística del Pacífico ubicada en el estado de Jalisco, donde los turistas grabaron columnas de humo elevándose. También hubo perturbaciones en la operación y escenas de pánico en el aeropuerto de Guadalajada.

En Jalisco y otros estados, escuelas y universidades cancelaron las clases.

Una tienda Oxxo se ve incendiada en Puerto Vallarta, Jalisco, México, el 23 de febrero de 2026. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP). / ALFREDO ESTRELLA

En total, se registraron bloqueos y quema de vehículos en 20 estados del país, sobre todo en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Nayarit, Tabasco y Zacatecas.

Vehículos incendiados en el malecón de Puerto Vallarta. (EFE/ Arturo Montero).

Incluso 'El Tuli’ ofreció una recompensa a sus colaboradores y miembros del crimen organizado de hasta 20 mil pesos (1.150 dólares) por cada militar asesinado, en un intento de incentivar ataques contra las fuerzas de seguridad.

En este punto, cabe precisar que en los hechos de violencia del domingo los militares fueron las mayores víctimas de los criminales, pues 25 integrantes de la Guardia Nacional fueron asesinados en los ataques, tal como confirmó el Gobierno el lunes.

‘El Tuli’ era coordinador de células armadas y operador financiero del CJNG, indicaron las autoridades.

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, habla durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

Según el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, ‘El Tuli’ era la principal persona de confianza de El Mencho y el domingo se encontraba en El Grullo, un pequeño pueblo ubicado a unos 180 km al suroeste de Guadalajara.

Desde ahí coordinada los bloqueos en las vías de comunicación y demás ataques. Pero las autoridades lo ubicaron.

Trevilla Trejo explicó que se desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas para in contra ‘El Tuli’.

El delincuente fue alertado de que las fuerzas especiales ya sabían de su posición e intentó huir en una camioneta, mientras disparaba a los militares. Finalmente, ‘El Tuli’ fue abatido.

En la revisión de su camioneta se encontró 7,2 millones de pesos mexicanos (más de 416.000 dólares) y 965.000 dólares, así como un arma larga, cartuchos y cargadores.

¿Qué se sabe de ‘El Tuli’?

Según un perfil publicado por BBC Mundo, Hugo César Macías Ureña aparece en investigaciones ministeriales e informes de inteligencia como uno de los mandos operativos más cercanos a El Mencho.

El reportaje, que cita al diario Milenio, señala que su figura fue incluso exaltada en narcocorridos —como ‘El Tulipán’, de Martín Castillo— donde se le describe como hombre de confianza y “compadre” del Señor de los Gallos, como también se le conocía a ‘El Mencho’.

“No diré a qué se dedica, no quiero malentendidos”, dice el narcorrido, “pero es compadre de Mencho y quiere mucho a sus hijos”.

De acuerdo con la información recogida, ‘El Tuli’ habría sido jefe directo de células de choque con influencia territorial y parte de la segunda línea operativa durante la expansión del CJNG en el occidente de México.

Su crecimiento dentro de la organización se atribuye a su capacidad de reclutamiento, control de sicarios y coordinación táctica en campo.

¿Cómo murió El Mencho?

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por alias El Mencho. (AFP). / -

La muerte de ‘El Mencho’ fue el resultado de un operativo militar basado en un complejo trabajo de inteligencia conjunto entre México y Estados Unidos, según informó el gobierno mexicano.

De acuerdo con general Ricardo Trevilla Trejo, la colaboración binacional permitió ubicar al líder del CJNG en una propiedad en Tapalpa, Jalisco, tras meses de seguimiento a su red de contactos.

La localización se concretó luego de seguir e identificar a una de sus novias. Ella estuvo en el inmueble y salió del lugar un día antes del operativo.

Con apoyo aéreo de helicópteros y aviones, fuerzas del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron la intervención.

Al detectar la presencia militar, el grupo armado que protegía al capo respondió con un ataque “muy violento”, que dejó ocho presuntos criminales muertos y tres militares heridos.

Tras el primer enfrentamiento, ‘El Mencho’ huyó hacia una zona boscosa, donde se produjo un segundo intercambio de disparos, durante el cual un helicóptero militar fue alcanzado y debió aterrizar de emergencia.

El líder del CJNG resultó herido y fue detenido, pero murió a causa de sus lesiones mientras era trasladado en un avión militar a un hospital en Morelia. La Fiscalía General de la República confirmó posteriormente su fallecimiento tras el análisis forense.