Fotografía que muestra un vehículo incendiado en una vía de Puerto Vallarta, México, el 23 de febrero de 2026. (Arturo Montero / EFE)
/ Arturo Montero
Por Agencia AFP

Al menos 23 reos se fugaron de un penal del estado de Jalisco, en el oeste de México, que fue atacado a balazos por hombres armados luego de conocerse que un poderoso narcotraficante había sido abatido, informaron este lunes autoridades locales.

