Una persona camina frente a un vehículo incendiado en una vía de Puerto Vallarta, México. (EFE/ Arturo Montero).
Por Agencia EFE

Entre el estruendo de los disparos y los bloqueos por parte de narcotraficantes, turistas quedaron atrapados el domingo en unas cabañas de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, donde fue abatido en un operativo militar Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, según cuenta a EFE este martes una testigo tras vivir la jornada violenta en primera línea.

