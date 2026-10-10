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Resumen

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Fotografía que muestra el alto oleaje este sábado en una zona de Puerto Vallarta, Jalisco (México). EFE/Arturo Montero
Fotografía que muestra el alto oleaje este sábado en una zona de Puerto Vallarta, Jalisco (México). EFE/Arturo Montero
Por Agencia EFE

Desde la suspensión de actividades no esenciales a partir de este sábado hasta evacuaciones en zonas de riesgo, el oeste de México está en alerta ante el avance del huracán Simón, categoría 4, que amenaza con tocar tierra el domingo y dejar lluvias extraordinarias en varios estados del país.

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