La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador Flávio Bolsonaro.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Con este resultado, las dos grandes economías de América Latina se quedan con gobiernos de izquierda.

El pasado 5 de octubre Sheinbaum descartó temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Lula da Silva perdía la segunda vuelta presidencial frente a Bolsonaro.

MIRA AQUÍ: Lula gana las elecciones contra todo pronóstico y será presidente de Brasil por cuarta vez

Aquel día, Sheinbaum fue cuestionada sobre la primera vuelta de los comicios brasileños en los que Bolsonaro salió con una leve ventaja sobre Lula.

No obstante, la mandataria mexicana evitó pronunciarse sobre los resultados en Brasil y pidió esperar a que concluya el proceso electoral.

“Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.

SOBRE EL AUTOR