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La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, saludó el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones generales en Brasil. (EFE/Presidencia de México)
La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, saludó el triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones generales en Brasil. (EFE/Presidencia de México)
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador Flávio Bolsonaro.

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