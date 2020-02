Ciudad de México. El hallazgo del cuerpo sin vida de Fátima, la niña de 7 años que había sido secuestrada a la salida de su colegio, ha desatado la ira en México debido a la ola de feminicidios, al punto que el asunto ha sido un tema relevante en las conferencias de prensa que ofrece todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien atribuye estos crímenes al “pasado neoliberal” de México.

“Es muy lamentable que esto suceda y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Lo más eficaz es procurar entre todos y, desde luego el gobierno es el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor. Sostengo que se cayó en una decadencia, un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento, se mide el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal”, manifestó AMLO.

AMLO sostuvo que tras enterarse de lo sucedido con Fátima, está haciendo “todo lo que le corresponde” para evitar estos casos y que su gobierno es “el principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”.

Además, consideró que estos hechos en su país tienen que ver con el odio y los problemas sociales, familiares y de entorno. “Es una enfermedad social, entonces esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles”.

Tres días después de que cientos de mujeres se manifestaran ante el Palacio Nacional mientras el mandatario daba allí su conferencia de prensa diaria, la fiscalía de Ciudad de México anunció el lunes la identificación del cadáver de una niña de 7 años hallado el sábado.

El cuerpo de la menor asesinada, identificada como Fátima Aldrighett, fue encontrado “dentro de una bolsa de plástico” en la alcaldía Tláhuac, un barrio popular en el sureste de la capital. Su desaparición había sido denunciada el 12 de febrero.

Sin embargo, las declaraciones de AMLO no cayeron bien entre los familiares. Una tía de la menor, Sonia López, apareció entre lágrimas ante la prensa frente a la fiscalía general de Ciudad de México y responsabilizó a las autoridades mexicanas de lo sucedido.

“Estamos acabados, emocionalmente, físicamente no podemos más, tiene que haber un cambio, esto tiene que cambiar; (la alcaldesa de la capital Claudia) Sheinbaum se comprometió a hacerlo y si el presidente quiere hacer un cambio que empiece por esto”, denunció.

Por otro lado, el abuelo materno de la pequeña, Guillermo Antón, dijo a Reuters que AMLO debería demostrar, cómo asegura una y otra vez, que “es diferente de las administraciones pasadas”.

Las críticas al mandatario se extendieron a Twitter, donde la etiqueta #JusticiaParaFatima se volvió tendencia.

“No señor, a Fátima no le quitaron una cartera con dinero para comer. No es culpa del modelo neoliberal. No es culpa de la pobreza. Es culpa de la deshumanización y sus comentarios no ayudan”, decía una usuaria que se identificaba como Vanessa.

Fátima Cecilia Aldrighett, de 7 años, fue enterrada el martes en un cementerio de Tláhuac, en Ciudad de México. (Reuters).

“No habrá impunidad”

El presidente de México también ha manifestado que no habrá impunidad y que se hará todo lo posible para castigar a los responsables de la muerte de la pequeña Fátima, indicó “Milenio”.

“Sí, estamos trabajando y no hay impunidad, el que comete un delito es castigado. Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables”, aseguró.

Por otro lado, AMLO dijo que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la responsable de la Fiscalía General de Justicia (FCJ), Ernestina Godoy, vienen trabajando de manera intensa en el tema de los feminicidios ante las protestas de los últimos días.

El mandatario también ha recomendado a los ciudadanos que las protestas se lleven de manera pacífica. “Yo lo entiendo muy bien, pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

María Magdalena Anton llora durante el funeral de su hija Fátima. (EFE).

Fiscalía de feminicidios

AMLO se ha mostrado a favor en sus últimas conferencias de prensa matutinas de crear una Fiscalía especializada en la investigación de los numerosos casos de feminicidios en México.

El presidente mexicano contestó de manera enérgica a la pregunta de un periodista sobre la creación de unidad. “Todo lo que haga falta. Sí claro que sí, eso corresponde a los congresos estatales, al congreso federal, al gobierno de los estados, a la fiscalía general. Yo lo veo muy bien, todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad lo vemos muy bien y vamos a seguir ayudando en todo”.

Incluso, AMLO afirma que para lograr una mejor sociedad tiene que existir una mayor vigilancia en el país, un firme apoyo de La Marina y El Ejército y una profesionalización inmediata de los policías.

“Tenemos que ir cambiando, ya inició la transformación y todos tenemos que hacer un esfuerzo nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción y problema que se soslaya estalla, todo esto que está sucediendo es el fruto podrido de un régimen de corrupción injusticias de privilegios”, pronunció.

En medio de aplausos, lágrimas y gritos de "justicia", despiden a la niña Fátima. (AFP).

La muerte de la niña Fátima llegó en plena ola de indignación por el asesinato la semana pasada de Ingrid Escamilla.

Ciudad de México fue la tercera entidad del país con mayor número absoluto de víctimas de feminicidio en 2019, al reportar 68, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), que sitúa a Veracruz y Estado de México en los primeros lugares.

La capital del país registró 128 asesinatos de mujeres como homicidio doloso, un crimen que, a diferencia del feminicidio, no contempla la violencia machista o de género como el motivo.