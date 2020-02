Tláhuac [El Universal / GDA]. Con porras, hurras, mariachis, globos blancos, osos de peluche, juguetes y el reclamo de justicia fue como familiares, amigos vecinos y curiosos le dieron el último adiós a Fátima.

A las 16:00 horas del martes, el féretro blanco partió de su domicilio al panteón de Tulyehualco, México. Una multitud asistió a despedirse de ella, gente que ni la conocía, pero que se conmovió hasta las lágrimas al enterarse del atroz crimen.

Desde la puerta de su casa hasta la entrada del panteón se formó una valla humana de más kilómetro y medio: se tomaron de la mano y le gritaban que no estaba sola, mientras se limpiaban las lágrimas.

Delante del ataúd sus hermanos y compañeros de clase iban esparciendo pétalos blancos. Al fondo, un mariachi que se ofreció a acompañarla entonaba Las Golondrinas.

Pobladores de las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan y hasta de la zona centro llegaron a despedirla.

El sentimiento era de dolor, impotencia y hartazgo, pero también de culpa: “Fátima no existió hasta que murió. Ahora todos nos lamentamos, lloramos y exigimos justicia, pero también somos culpables, todos los que estamos aquí, todos los morbosos, ustedes, que nunca nos preocupamos por ella en vida.

“A nadie le importó, ni a sus papás ni a las autoridades. De qué sirve que ahora le traigan los osos de peluche que nunca tuvo en vida, de qué sirven todos esos globos, la música.

“La memoria de Fátima debe ser un ejemplo para que ningún otro niño, mujer o cualquier persona muera de esa manera, nadie lo merece, ni nosotros como sociedad.

“Pero también hay que ser conscientes de que mucha culpa de esto es de nosotros: como sociedad fallamos”, sentenció la señora Virginia, quien desde la alcaldía Cuauhtémoc llegó a despedir a la niña.

En la misa de cuerpo presente, las palabras del párroco Alfredo Martínez fue en el mismo tenor: “Antes que nada quiero pedir por los medios de comunicación que han estado aquí, haciendo su trabajo de manera correcta, sin ellos estoy seguro que muchos de ustedes no estuvieran aquí.

“También los invito a un momento de reflexión, este ángel que se nos va nos está dejando un mensaje. Quizá esa fue su encomienda en este plano terrenal y así lo debemos ver, nadie merece morir así y cuesta trabajo asimilarlo; sin embargo, nos debe dejar un aprendizaje, tenemos que estar unidos como sociedad, como vecinos, como hermanos, esto se pudo evitar, si no estuviéramos ensimismados, ahora hay que aprender de ese error”, expuso el sacerdote de la iglesia de San Sebastián, lo que provocó que más de un asistente lo mirara a los ojos y le dieran la razón asentando la cabeza.

Los padres de Fátima se mantuvieron al margen, entre la colaboración con la fiscalía local para dar con los responsables y la multitud no tenía cabeza para nada, “mi prima no los puede atender ahora, denle un poco de espacio por favor”, replicó una tía de la menor.

Sus hermanos, distantes, callados, con los ojos llorosos y un nudo en la garganta, recibían abrazos de propios y extraños; por segundos se quedaban en algún regazo para luego regresar junto al féretro.

En medio de esta escena, quien en vida era muy alegre y platicadora, ahora se encontraba tendida en un pequeño ataúd blanco.

La gente se acercaba a ella, miraba su carita perfectamente peinada con una diadema azul; como si quisieran acariciarla daban un golpecito en el cristal y se retiraban uno a uno los asistentes.

“Era mi amiga, todas las tardes iba a platicar conmigo, me decía: ‘Hola amiga’, ‘buena tarde amiga’, ‘buenas noches amiga’. Diario era así, no puedo creer que ya no esté, era una luz esa niña”, cuenta sollozando Guadalupe, una mujer de 60 años, quien convivía con la pequeña.

El panteón de Tulyehualco estaba repleto. De todos lados esperaban a la niña. Cuando entró soltaron globos blancos y de inmediato exclamaron: “¡Justicia! ¡Justicia!”.

Su tumba se abarrotó con globos, flores y rosas, todo blanco. “¡Fátima, Fátima, Fátima!”, gritaban los asistentes al tiempo que le aventaban un puño de tierra. El último adiós fue un aplauso que duró más de un minuto. Luego la tumba quedó sola, igual que cuando ella estaba viva, como ahora que ya no está aquí.

Activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) activó la Alerta Amber para localizar a la menor Fátima Cecilia, quien fue vista por última vez el día 11 de febrero del 2020, en la colonia Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco

Según se lee en el boletín de búsqueda, la menor estaba acompañada por una mujer al momento de su desaparición.

Fátima Cecilia, de siete años de edad, vestía el uniforme de su escuela, el cual consta de pantalón azul oscuro con franjas blancas y amarillas y tenis guindas.

Hallan cuerpo de niña en Tláhuac

Cerca de las 13:30 horas de este sábado que vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo de una niña la orilla de un camino de terracería.

El cadáver estaba desnudo y envuelto en una bolsa negra de plástico y un costal.

Paramédicos y policías acudieron al lugar y luego de confirmar el hecho resguardaron la zona hasta que los peritos de la Fiscalía de Homicidios iniciaron las indagatorias.

El cuerpo no fue reconocido en el lugar y fue llevado a la morgue local. La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una investigación para tratar de dar con el responsable del feminicidio.

Piden Justicia por Fátima

Ayer, vecinos de Tulyehualco salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de la niña de 7 años.

En redes condenaron el hecho y crearon el hashtag #JusticiaParaFátima para pedir a las autoridades tomar medidas necesarias.

Manifestantes exigen justicia para el caso del feminicidio de la niña Fátima en #Xochimilco pic.twitter.com/ixbOfoAmxY — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) February 17, 2020

Reconocen cuerpo de Fátima

A través de redes sociales, familiares de Fátima iniciaron una campaña para la colaboración en la búsqueda de la niña. Ayer, señalaron que la menor había sido encontrada “asesinada, desnuda y torturada”.

“Amigos twitteros, quiero darle las gracias por toda su ayuda por ayudarme a encontrar a mi sobrina, hoy la encontraron asesinada,desnuda y torturada. Dios los bendiga, a todos ustedes, cuiden a sus hijos, tenemos un gobierno de mierda, @AMLObrador @Claudiashein”

— Manuel López Guzmán (@JuanMan28300270)

“Hija, sé que ahora estás con Dios, nunca nadie apagará tu bella sonrisa, descansa angelito, te amamos,vives en nuestros corazones, descansa en paz”, escribió uno de sus familiares, quien acompañó la publicación con una foto de la niña.

Catean inmueble por caso de Fátima

La Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Xochimilco, recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio cateado, así como de testigos; hasta el momento, cinco personas han declarado ante el agente del Ministerio Público.

En el lugar, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales recabó los indicios necesarios; asimismo, trabaja en los análisis de las muestras de genética para confirmar la identidad de la víctima.

Sheinbaum condena hechos

Tras confirmarse que el cuerpo hallado en Tláhuac corresponde a Fátima Cecilia, una niña de 7 años, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinabum, calificó de “indignante, aberrante y doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña”.

En twitter, la mandataria de la Ciudad de México, señaló que la Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya “trabajan con todas sus energías y personal para encontrar al culpable (s) y llevarlos ante la justicia”.

Es indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña; este crimen no va a quedar impune. La @SSP_CDMX y la @FiscaliaCDMX trabajan con todas sus energías y personal para encontrar a l@s culpables y llevarlos ante la justicia. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 17, 2020