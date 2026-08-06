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Personas protestando durante la marcha del tercer aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2017. (Mario Guzmán / EFE)
Personas protestando durante la marcha del tercer aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 26 de septiembre de 2017. (Mario Guzmán / EFE)
/ Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La Fiscalía General de la República de México (FGR) afirmó este jueves que el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero ordenó desaparecer videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que fue detenido por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

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