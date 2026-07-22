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El comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado este 22 de julio de 2026 en el estado mexicano de Oaxaca. (CORTV)
El comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado este 22 de julio de 2026 en el estado mexicano de Oaxaca. (CORTV)
Por Agencia EFE

El comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado este miércoles en el estado mexicano de Oaxaca (sur), lo que supone el séptimo asesinato de periodistas en lo que va del año en México, uno de los países más letales para los informadores.

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